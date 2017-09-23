يبحث كل من مان سيتي وجاره مان يونايتد عن متابعة انطلاقته المميزة في الدوري الانجليزي لكرة القدم، عندما يخوضان المرحلة السادسة في نهاية الاسبوع في ظل التعادل المطلق بينهما.

ويتصدر سيتي بحسب ترتيبه الابجدي، اذ يملك كلاهما 13 نقطة وسجل 16 هدفا واهتزت شباكه مرتين.

ويتجه مان يونايتد الى ساوثمبتون بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه اربع مرات في مبارياته الخمس الاولى، ورأى مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو ان هذه البداية الجيدة في الدوري عززها التناغم الحاصل بين مهاجميه.

وسجل فريق «الشياطين الحمر» 16 مرة في الدوري و7 اهداف اضافية في دوري ابطال اوروبا وكأس الرابطة.

وهذه السلسلة لم تتحقق في الموسم الماضي حيث سقط الفريق في فخ التعادل السلبي اكثر من مرة على ملعبه اولد ترافورد.

وطرح يونايتد نفسه بقوة مرشحا لاحراز لقبه الاول منذ العام 2013، في ظل تألق البلجيكي روميلو لوكاكاو صاحب 7 اهداف وتواجد ماركوس راشفورد والفرنسي انطوني مارسيال بين المسجلين.

أغويرو لخطوة تاريخية

وحده، مان سيتي كان قادرا على التماشي مع ايقاع يونايتد السريع، في ظل الاداء الهجومي الضارب للاعبي المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا.

ويستضيف سيتي متذيل الترتيب كريستال بالاس الخاسر في 5 مباريات متتالية، وسيحاول مهاجمه الارجنتيني سيرخيو أغويرو ان يصبح افضل هداف في تاريخ النادي.

ويقف اغويرو (175 هدفا) على بعد هدفين من رقم اريك بروك الصامد منذ 78 عاما.

ونظرا لانطلاقة بالاس الكارثية، اذ اصبح اول فريق يخسر في اول 5 مباريات من دون ان يسجل، لن يكون مفاجئا ان يحطم اغويرو هذا الرقم اليوم.

وللبقاء على نفس المسافة مع قطبي مانشستر، يشد تشلسي حامل اللقب الرحال لمواجهة ستوك سيتي الفائز مرة واحدة في 5 مباريات.

ويتخلف الفريق اللندني بفارق 3 نقاط عن طرفي الصدارة بعد تعادله السلبي الاخير مع جاره ارسنال.

ويعود ليفربول الى ليستر بعد ايام قليلة من خروجه في كأس الرابطة على يد فريق «الذئاب» بخسارته 0-2. ولم يفز رجال المدرب الالماني يورغن كلوب في آخر 4 مباريات في جميع المسابقات.

ويحل توتنهام الخامس على جاره وست هام الذي عوض بدايته الكارثية.

وكان توتنهام فقد آماله الحسابية الموسم الماضي باحراز اللقب عندما سقط في شرق العاصمة امام وست هام 0-1.

ويلعب بيرنلي مع هادرسفيلد، وايفرتون مع بورنموث، وسوانسي مع واتفورد.