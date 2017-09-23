يبحث يوفنتوس عن مواصلة انتصاراته من أجل التحضر بأفضل طريقة لما ينتظره الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يتواجه مع جاره تورينو على أرضه في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحقق فريق السيدة العجوز بداية مثالية في الدوري المحلي بعد خروجه منتصرا من المراحل الخمس الأولى، لكن انطلاقته القارية كانت مخيبة إذ تلقى يوفنتوس، وصيف البطل، هزيمة مذلة أمام برشلونة الإسباني (0-3).

وسيسعى يوفنتوس، الساعي الى لقبه السابع على التوالي في الدوري، الى حسم مواجهته مع جاره وتأكيد تفوقه التام عليه في ملعبه، حيث لم يذق الأخير طعم الفوز منذ 9 أبريل 1995 (2-1 في الدوري)، من أجل الحصول على الدفع المعنوي اللازم قبل استضافته اولمبياكوس اليوناني الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة. ويأمل فريق المدرب ماسيميليانو اليغري أن يكون أكثر نجاعة أمام جاره مما كان عليه الوضع عندما استضافه للمرة الأخيرة في المرحلة الخامسة والثلاثين من الموسم الماضي، حيث احتاج الى هدف في الوقت بدل الضائع عبر الأرجنتيني غونزالو هيغواين من أجل إنقاذ نقطة، وذلك رغم أن تورينو لعب بـ 10 لاعبين لأكثر من نصف ساعة. ويعول يوفنتوس على الأرجنتيني باولو ديبالا الذي تألق في بداية هذا الموسم بتسجيله 8 أهداف، مقابل هدفين فقط لمواطنه غونزالو هيغواين الذي يواجه انتقادات لاذعة من جمهور الفريق، لاسيما فيما يخص وزنه الزائد وتحركه البطيء في أرضية الملعب.

ومن جهته، سيكون نابولي مرشحا للعودة من ملعب سبال، العائد الى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ موسم 1967-1968، بانتصاره السادس على التوالي. ويفتتح روما، ممثل إيطاليا الثالث في دوري الأبطال، المرحلة السبت على أرضه ضد اودينيزي باحثا عن فوز الثالث على التوالي والرابع في خمس مباريات، كونه يملك مباراة مؤجلة ضد سمبدوريا من المرحلة الثالثة (تأجلت بسبب الامطار).

ألمانيا

يطمح بوروسيا دورتموند الى تعزيز ريادته عندما يحل ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلة السادسة من الدوري الالماني. ويتصدر دورتموند جدول الدوري الألماني بفارق نقطة أمام بايرن ميونيخ.

على ملعب «سيغنال ايدونا بارك» في دورتموند، يأمل اصحاب الارض في مواصلة انطلاقتهم القوية في الموسم الجديد واضافة بوروسيا مونشنغلادباخ الى قائمة ضحاياهم بعد فولفسبورغ (3-0) وهرتا برلين (2-0) وكولن (5-0) وهامبورغ (3-0).

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة الى دورتموند كونها بروفة للقمة المنتظرة امام ريال مدريد الاسباني الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي فان الفوز بها مهم لأنه سيعزز موقعه في الصدارة محليا وسيستعد أفضل استعداد لأبطال أوروبا.

ويبدو هوفنهايم مرشحا لحصد النقاط الثلاث والاستمرار في تقاسم المركز الثالث عندما يستضيف شالكه السادس. وتنتظر لايبزيغ وصيف بطل الموسم الماضي مهمة صعبة امام ضيفه وشريكه في المركز التاسع اينتراخت فرانكفورت. ويلعب ايضا فيردر بريمن السابع عشر قبل الأخير مع فرايبورغ السادس عشر، وشتوتغارت الثاني عشر مع اوغسبورغ الخامس وماينتس الخامس عشر مع هرتا برلين الثامن.