أعلن مان يونايتد عن جنيه أرباحا قياسية في الموسم المنصرم الذي شهد تتويجه بثلاثية (يوروبا ليغ وكأس الرابطة ودرع المجتمع) وتأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي أن رقم أرباحه بلغت 581.2 مليون جنيه إسترليني (659 مليون يورو) في الفترة بين يوليو 2016 ونهاية يونيو 2017.

وأضاف انه موازاة مع ذلك، تقلصت ديون النادي من 260.9 مليون جنيه إسترليني إلى 213.1 مليون إسترليني.

وفي يناير الماضي وبحسب شركة الاستشارات والتحليل المالي «ديلويت»، أصبح مان يونايتد النادي الأغنى في العالم للمرة الأولى منذ عام 2005 متفوقــا على ريال مدريد الإسباني.

وقال نائب رئيس مان يونايتد إد وودوورد: «نحن سعداء باستثمارات فريقنا ونحن نستعد لموسم مثير».