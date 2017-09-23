انتقد كارلوس تيفيز مستوى لاعبي كرة القدم الصينيين قائلا: إن الكرة الصينية لن تتمكن من الوصول الى مستوى القوى الكبيرة «حتى بعد 50 عاما».

وجاءت تصريحات المهاجم الأرجنتيني، الذي انضم إلى شنغهاي شينهوا في يناير في مقابلة مع محطة تلفزيونية فرنسية بعد تسعة أشهر صعبة له في الدوري الصيني.

لكن مهاجم يوفنتوس ومان يونايتد السابق والبالغ عمره 33 عاما والذي كلف النادي الصيني 87 مليون دولار لم يشارك سوى في 13 مباراة وأحرز ثلاثة أهداف فقط.

وقال تيفيز «في أميركا الجنوبية وأوروبا يتعلم اللاعبون كرة القدم وهم صغار السن لكن هنا لا. لذا فمن الناحية الفنية فهم ليسوا في حالة جيدة».

وتابع «كرة القدم الصينية مختلفة تماما. الجماهير تتعامل مع اللعبة بشكل مختلف أيضا. ولا أعتقد أنهم سيصلون إلى المستويات الكبيرة حتى بعد 50 عاما».