رد المدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان على كل من يقول ان فريقه خسر معركة الصراع على لقب الدوري الإسباني كونه يتخلف بفارق 7 نقاط عن غريمه برشلونة بعد 5 مراحل فقط، بالقول ان فريقه سيعود الى دائرة الصراع وسيكون في خضمها قبل نهاية العام الحالي.

وتوجه زيدان الى المتهكمين بفريقه، قائلا: «إذ كنتم تعتقدون ان الدوري انتهى، هنيئا لكم! لكن الموسم مازال طويلا جدا وسنكون في قلب الصراع».

ورغم سيطرته على معظم المباريات التي خاضها حتى الآن، عانى رجال زيدان للوصول الى الشباك، وهو تطرق الى هذه المسألة بالقول: «لا يوجد تفسير يبرر عدم قدرتنا على التسجيل. أنا لست قلقا ولا أفكر كثيرا في السبب، وظيفتنا هي التحليل والتطور».

وواصل: «سنحصل على الفرص، كنت شعرت بقلق أكبر لو لم نكن قادرين على خلق الفرص»، مشددا أن فريقه لم يكن محظوظا في مباراته الأخيرة ضد بيتيس.

وتابع: «صدقوني، لقد شاهدت (شريط) المباراة مرتين أو ثلاث مرات، أداؤنا لم يكن سيئا، لقد سددنا على المرمى 27 مرة». واعتبر المدرب الفرنسي انه في كرة القدم هناك تقلبات، مضيفا: «قد نكون متخلفين بفارق 10 أو 15 نقطة، لكن في كرة القدم هناك تقلبات وبالإمكان أن نمر بأوقات صعبة. كل فريق معرض لهذا الأمر».