توج الشاب ماركو أسينسيو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب شاب تحت 21 عام الخاصة بصحيفة «ليكيب» الفرنسية، وهذا بعد أدائه الرائع الذي قدمه مع المرينغي في الفترة الماضية.

وتفوق الإسباني أسينسيو (21 عاما) على لاعبين مميزين انتقلوا بمبالغ مالية كبيرة مثل الفرنسي عثمان ديمبلي الذي انضم لصفوف برشلونة هذا الموسم بـ 105 ملايين يورو، وأيضا كيليان مبابي الذي انتقل لباريس سان جيرمان بصفقة ستكلف خزائن النادي الباريسي في الموسم المقبل نحو 180 مليون يورو.

وجاء الإنجليزي ديللي ألي لاعب فريق توتنهام هوتسبور في المركز الثاني خلف أسينسيو، واحتل مبابي وديمبيلي المركزين الثالث والرابع.

وتواجد في القائمة النهائية لأفضل 50 لاعبا شابا في العالم نجوم مميزة مثل الألماني ليروي ساني، والبرازيلي جابرييل خيسوس، والإيطالي جيانلويجي دوناروما.