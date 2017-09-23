بلغت الإسبانية غاربيني موغوروتسا المصنفة أولى عالميا نصف نهائي دورة طوكيو للتنس، إحدى دورات البريمير، بفوزها امس على الفرنسية كارولين غارسيا 6-2 و6-4.

وضمنت موغوروتسا التي تخوض أول دورة منذ تربعها على صدارة التصنيف العالمي والباحثة عن لقبها الثالث هذه السنة، بطاقة المربع الأخير بسهولة.

وتقدمت حاملة لقب ويمبلدون 5-1 في المجموعة الأولى، ثم كسرت إرسال خصمتها مبكرا في الثانية، وتعاملت بهدوء مع مقاومة غارسيا التي أهدرت معادلتها 3-3، واستعادت موغوروتسا تقدمها سريعا لتحسم المباراة في 81 دقيقة. وتلتقي موغوروتسا مع الدنماركية كارولين فوزنياكي الثالثة والفائزة بصعوبة على السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا الخامسة 3-6 و7-6 (7-5) و3-1 ثم بالانسحاب.

ولحقت موغوروتسا بالألمانية انجليك كيربر السابعة والتي حسمت مباراتها الصعبة مع التشيكية كارولينا بليسكوفا الثانية 7-6 (7-5) و7-5.

وقدمت بليسكوفا التي انتزعت صدارة التصنيف العالمي لفترة قصيرة هذا الصيف من كيربر بالذات، بعض الكرات الجميلة على الشبكة، بيد ان الالمانية واصلت ضغطها لتحسم المباراة. وقالت كيربر: «حتى الآن لا ضغوط علي أبدا. تفاوتت مستوياتي هذه السنة، لكني مدركة اني قادرة على الفوز على أفضل اللاعبات في العالم. أظهرت انه بمقدوري اللعب مثل العام الماضي».

وتلتقي كيربر (29 عاما) التي تراجعت الى المركز الرابع عشر عالميا بعد فوزها العام الماضي في بطولتي أستراليا والولايات المتحدة، مع الروسية اناستازيا بافليوتشنكوفا الفائزة على التشيكية بربورا زهلافوفا ستريكوفا 5-7 و6-3 و6-1.