زيدان ينافس كونتي وأليغري على «أفضل مدرب»

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ان ثلاثة لاعبين سيتنافسون على جائزة افضل لاعب لعام 2017 وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

وسيكون رونالدو مرشحا فوق العادة لاحراز هذه الجائزة بعد قيادته فريقه ريال مدريد الاسباني الى التتويج ببطولة الدوري المحلي والكأس السوبر المحلية ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية الموسم الفائت.

وكان رونالدو توج بالجائزة المرموقة العام الماضي أيضا بعد قيادته منتخب بلاده البرتغال إلى بطولة أوروبا 2016 وريال مدريد إلى دوري أبطال أوروبا أيضا.

اما ميسي فسجل 54 هدفا لبرشلونة الموسم الماضي وقاده الى احراز الكأس المحلية، كما استهل الموسم الحالي بطريقة رائعة بتسجيله 12 هدفا في أول 8 مباريات في مختلف المسابقات لفريقه.

اما نيمار ففاز مع برشلونة فريقه السابق بالكأس المحلية قبل ان ينتقل إلى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وسيعلن اسم الفائز بجائزة افضل لاعب في حفل يقام في لندن في 22 اكتوبر.

زيدان - أليغري - كونتي في «أفضل مدرب»

وبالنسبة إلى قائمة المرشحين النهائية لنيل جائزة أفضل مدرب للرجال، فتهيمن عليها نكهة إيطالية واضحة. فقد عاد المتأهل للقائمة النهائية العام الماضي ولاعب يوفنتوس السابق زندين زيدان إلى الواجهة مجددا، وإلى جانبه اسمان إيطاليان يعتبر هذا ظهورهما الأول على القائمة القصيرة النهائية، وهما مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري، ولاعب الآزوري السابق أنطونيو كونتي.

السيدات لهن نصيب

أما على مستوى السيدات، فقد عادت إلى السباق الثلاثي النجمة الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم لسنة 2016 كارلي لويد. وتزاحمها على اللقب العالمي ابنة الثامنة عشرة الفنزويلية دينا كاستيلانوس، ونجمة المنتخب الهولندي ونادي برشلونة لييكي مارتينس.

أما في القائمة الثلاثية للمرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب للسيدات، فالأسماء كلها جديدة وهي: مدرب منتخب الدنمارك نيلس نيلسين، ومدرب نادي أوليمبيك ليون جيرارد بريشور، ومدربة منتخب هولندا سارينا ويجمان.