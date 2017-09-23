فجرت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية مفاجأة غير سارة لجماهير برشلونة الإسباني بعدما أشارت إلى أن نجم الفريق ليوينل ميسي قد يفكر في الرحيل عن برشلونة في حال حصول إقليم كتالونيا على الاستقلال عن إسبانيا وانفصال الفريق الكتالوني عن مسابقة الدوري الإسباني.

ورغم تأكيدات برشلونة فإن ميسي لم يوقع حتى الآن على عقده الجديد مع برشلونة، ما يرجح رحيله بالمجان الصيف المقبل، ويجعله خيارا متاحا للاعب. وتدعم إدارة نادي برشلونة استقلال كتالونيا لتأييد حقوق المواطنين في التعبير عن رأيهم وتقرير المصير. وكان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قد أكد عقب مباراة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا أن ميسي فقط بحاجة لالتقاط الصور الرسمية، وأن جمهور البلوغرانا بحاجة للهدوء. وذكرت الصحف الإسبانية ان ميسي سيحصل بموجب عقده الجديد، ينتهي في 2021، على 40 مليون يورو سنويا، كما يصل قيمة الشرط الجزائي إلى 300 مليون يورو. يذكر ان عقد ليوينل ميسي الحالي مع الفريق الكتالوني إلى الصيف المقبل، ما يعني أنه قد يرحل مجانا حال عدم تجديده.