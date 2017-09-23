لن يتمكن النجم البرازيلي من المشاركة مع فريقه باريس سان جرمان في مباراة اليوم ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك بسبب إصابة في قدمه اليمنى بحسب ما ذكرت امس عدة وسائل إعلام محلية.

وكانت إذاعة مونتي كارلو «ار ام سي» أول من كشف عن هذا الأمر، قبل أن تؤكد إذاعة «فرانس بلو باري» وصحيفة «ليكيب» الرياضية هذا الخبر.

وبحسب «ار ام سي»، لن تؤثر إصابة نيمار الذي سجل 4 أهداف مع 4 تمريرات حاسمة في مبارياته الخمس الأولى مع سان جرمان، على مشاركة نجم برشلونة الإسباني السابق في الاختبار الكبير الأول له مع نادي العاصمة الأربعاء المقبل ضد بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وفي حسابه على موقع «سنابشات»، نشر اللاعب البرازيلي الذي دخل مؤخرا في جدل مع زميله الأوروغوياني ادينسون كافاني من أجل تنفيذ ركلة جزاء، صورة له مع ضمادة على قدمه اليمنى، متمنيا فيها عيد ميلاد سعيد لمواطنه تياغو سيلفا.