لامس ريال مدريد حامل اللقب الخط الأحمر قبل السفر لملاقاة ديبورتيفو الافيس، بينما سيسعى برشلونة الى مواصلة سلسلته الناجحة وتحقيق فوزه السادس تواليا على حساب مضيفه جيرونا امس في المرحلة السادسة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

نظريا، تبدو مهمة الغريمين الأزليين الفريق الملكي والعملاق الكاتالوني سهلة على حساب خصمين لا يملكان مقومات المنافسة، فالافيس يهبط ويعود، وكان الموسم الماضي من الأفضل له حيث حل تاسعا في الدوري ووصيفا في مسابقة الكأس.

وباستثناء 2005-2006، أمضى الافيس 12 موسما متنقلا بين الدرجتين الثانية والثالثة، وتلقى 5 هزائم متتالية في بداية موسمه الثاني بين النخبة في أول 5 مباريات أدت الى إقالة المدرب لويس زوبيلديا.

من جانبه، لم يصل جيرونا الى الدرجة الثالثة إلا عام 1970 اي بعد 40 عاما على تأسيسه، وهو يخوض حاليا أول موسم بين الكبار.

وبعد فوز ريال مدريد الكاسح بنتيجتي الذهاب والإياب في الكأس السوبر على غريمه التقليدي (5-1)، اعتقد الجميع لاسيما أنصاره بأن الفريق الملكي سيحتفظ باللقب بكل سهولة، لكن مشوار رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لا يشي بذلك وبات الخطأ ممنوعا عليهم.

ويحتل ريال مدريد بعد 5 مراحل المركز الثامن برصيد 8 نقاط بفارق 7 نقاط عن برشلونة من فوزين خارج أرضه وتعادلين وخسارة في عرينه، فضلا عن فشله في كسر الرقم القياسي الذي يتشاركه مع سانتوس البرازيلي، ووقفت سلسلته عند 73 مباراة متتالية يسجل فيها هدفا على الأقل.

من جهته، يخوض برشلونة، صاحب البداية المثالية، اول دربي تاريخي مع جاره ومضيفه جيرونا.

ويبدو برشلونة مرشحا لتحقيق فوزه السابع على التوالي في مختلف المسابقات (فاز على يوفنتوس الإيطالي وصيف بطل أوروبا 3-0 في الجولة الاولى).

وسيكون الملعب الجديد لأتلتيكو مدريد «واندا متروبوليتانو» مسرحا لقمة المرحلة التي تجمع قطب العاصمة الثاني وصاحب المركز الثالث (11 نقطة) مع اشبيلية الثاني (13 نقطة).

ويلعب ملقة مع أتلتيك بلباو.

فرنسا

سيكون باريس سان جرمان مطالبا بسرعة لتخطي أزمة نجميه القديم الأوروغوياني ادينسون كافاني والجديد البرازيلي نيمار عندما يحل ضيفا على مونبلييه اليوم في المرحلة السابعة من بطولة فرنسا.

المواجهة مع ليون فجرت خلافا أحدث ضجة في وسائل الإعلام خاصة في فرنسا والبرازيل، بعد ان رفض كافاني طلب نيمار بالحصول على الكرة لتنفيذ ركلة الجزاء التي أهدرها الأوروغوياني.

ويلعب اليوم بوردو مع غانغان، وكاين مع اميان، وليون مع ديجون، ومتز مع تروا.