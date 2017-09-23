هددت فرنسا والنمسا، وهما دولتان من الوزن الثقيل في الألعاب الأولمبية الشتوية، بعدم المشاركة في أولمبياد 2018 إذا استمر التوتر في شبه الجزية الكورية.

وصرحت وزيرة الرياضة الفرنسية لورا فليسل «لن نضع منتخب فرنسا في مكان غير آمن»، في إشارة الى مشاركة فرنسا في أولمبياد 2018 الشتوي من 9 الى 25 فبراير في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية الواقعة على بعد 80 كلم عن الحدود مع كوريا الشمالية.

وقالت الوزيرة لإذاعة «آر تي ال» تعليقا على التوتر القائم حاليا بسبب التجارب التي تجريها كوريا الشمالية، «إذا ما استمر وازداد التوتر ولم نستطع إيجاد أمن أكيد منتخب فرنسا سيبقى هنا».

بدوره، أعلن رئيس اللجنة الأولمبية النمسوية كارل شتوس امس ان بلاده لا تستبعد عدم المشاركة في الألعاب الشتوية بسبب ارتفاع حدة التوتر.

وأوضح شتوس «إذا تفاقم الوضع ولم تكن سلامة رياضيينا مؤمّنة، فلن نذهب الى كوريا الجنوبية. اليوم، لا نعتبر ان الوضع بلغ هذا الحد»، مشيرا الى انه لا توجد خطة «باء» في حال تم إلغاء الألعاب.