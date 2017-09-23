سيغيب ظهير أيسر ريال مدريد بطل الدوري الاسباني لكرة القدم الدولي البرازيلي مارسيلو عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع بعد تعرضه لتمزق في الفخذ، في حين يعاني لاعب الوسط الألماني طوني كروس من اصابة في الاضلع.

وتعرض مارسيلو للإصابة خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام بيتيس على ملعبه 0 ـ 1 في الدوري المحلي واكد النادي في بيان رسمي ان اصابة البرازيلي هي «من الدرجة الثانية للجزء الخارجي لعضلة الفخذ».

اما كروس فيعاني من اصابة في الاضلع وكشف زيدان في مؤتمره الصحافي امس ان اللاعب «شعر بآلام في الاضلع. كما جرت العادة لن نخاطر بإشراكه. أمل الا تكون الإصابة خطيرة ويتمكن من ان يكون معنا الثلاثاء» في اشارة إلى مباراة دورتموند.