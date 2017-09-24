كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول حقيقة اقتراب دانييل ستوريدج من الرحيل عن صفوف الريدز بعد خروجه من حساباته في مباراة ليستر سيتي الأخيرة بكأس الرابطة.

وقال كلوب: «ستوريدج لم يتحدث معي مطلقا في مسألة رحيله عن الفريق، ولا أعتقد أنه يود المغادرة فهو لاعب مهم جدا بالنسبة لنا».

ويعاني ستوريدج من قلة المشاركات بسبب كثرة الإصابات، حيث لم يشارك أساسيا سوى في 7 مباريات فقط ليصبح الخيار الرابع لكلوب بعد فيرمينو وماني ومحمد صلاح.

وأضاف: «البعض قلق مما يحدث في ليفربول بغياب الانتصارات، ولكن هذا الأمر لا يخيفني، فكل فريق يمر بمرحلة مشابهة، ولكننا سنعود للطريق الصحيح وأنا واثق من ذلك».

واختتم: لا يوجد شيء ثابت في كرة القدم، فحينما كنت مدربا لبوروسيا دورتموند لم ننتصر أبدا على هامبورغ في ملعبه، ولكن أسود الفيستفال حققوا الفوز في آخر مباراة ضدهم بعد رحيلي.