استعد بوروسيا دورتموند بأفضل طريقة لمواجهة ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في دوري أبطال أوروبا، بسحقه ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 6 ـ 1 امس في المرحلة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما استعاد لايبزيغ وصيف الموسم الماضي توازنه على حساب اينتراخت فرانكفورت 2 ـ 1.

وبثلاثية لهدافه الغابوني بيار ايمريك اوباميانغ، انفرد دورتموند بالصدارة مع 16 نقطة، بفارق نقطتين عن هوفنهايم الفائز على ضيفه شالكه 2 ـ 0، وثلاث عن بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الخمسة الماضية والذي سقط في فخ التعادل على ارضه ضد فولفسبورغ 2 ـ 2 في افتتاح المرحلة اول من امس.



على ملعب «سيغنال ايدونا بارك» وأمام 81 ألف متفرج، افتتح دورتموند التسجيل بثنائية لمكسيميليان فيليب (23 عاما) القادم من فرايبورغ والذي حل بدلا من الاوكراني اندري يارمولنكو الذي اراحه مدربه الهولندي بيتر بوس لمباراة مدريد (28 و38).



وفي الشوط الثاني، سجل اوباميانغ ثلاثيته (45 و49 و62)، ثم قلص المهاجم الدولي لارس شتيندل الفارق (66)، قبل ان ينهي يوليان فايغل المهرجان (79).



وهدف شتيندل هو الأول يهز شباك الفريق الأصفر هذا الموسم بعد 515 دقيقة (رقم قياسي للنادي)، اذ يمتلك اقوى دفاع وهجوم (19) حتى الآن.



ورفع اوباميانغ الذي اصاب القائم 3 مرات، رصيده الى 8 أهداف في 6 مباريات في صدارة الهدافين بفارق هدف عن غريمه الپولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ).



وخاض بايرن ميونيخ اختبارا مخيبا قبل مواجهته المرتقبة ضد باريس سان جرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه فولفسبورغ المتواضع 2-2 على ملعب «اليانز ارينا».



تقدم بهدفين نظيفين سجلهما الپولندي روبرت ليفاندوفسكي والهولندي اريين روبن في الشوط الاول قبل ان يرد فولفسبورغ بهدفين في الثاني بواسطة ماكسيميليان ارنولد وادنيال ديدافي.



وحقق لايبزيغ وصيف الموسم الماضي فوزه الاول في ثلاث مباريات بعد تغلبه على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 2 ـ 1، فرفع رصيده الى 10 نقاط في المركز السادس.



وحقق ماينتس فوزه الثاني على حساب ضيفه هرتا برلين 1 ـ 0.



وتعادل فيردر بريمن وصيف القاع مع ضيفه فرايبورغ السادس عشر وشتوتغارت الحادي عشر مع ضيفه اوغسبورغ الرابع من دون أهداف.



وتختتم المرحلة اليوم بمباراتي هانوفر (11 نقطة) وضيفه كولن وباير ليفركوزن مع هامبورغ.

فرنسا

أوقف مونبلييه سلسلة انتصارات ضيفه باريس سان جرمان، حامل اللقب بين 2013 و2016، عندما تعادل معه من دون اهداف امس في المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي، ليدفع فريق العاصمة ثمن غياب مهاجمه البرازيلي نيمار المصاب.



بعد 6 انتصارات متتالية، وتمتعه بأفضل هجوم واصلب دفاع، رضخ سان جرمان في مباراة باهتة أمام حامل لقب 2012.



ورفع الفريق المملوك قطريا رصيده الى 19 نقطة في الصدارة، مقابل 18 لموناكو حامل اللقب الذي حقق أول من امس فوزه السادس في سبع مباريات على ارض ليل برباعية نظيفة، فيما تعادل نيس مع انجيه 2-2.



وتختتم المرحلة اليوم بمباريات سانت اتيان مع رين، ستراسبورغ مع نانت ومرسيليا مع تولوز.