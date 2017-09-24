يبدو أن أحلام جوزيه مورينيو مدرب مان يونايتد في الحصول على خدمات الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد لن تتحول إلى واقع.

وقالت صحيفة «كونفدينسال» الإسبانية إن «المو» كان يخطط للتعاقد مع غريزمان في الشتاء أو الصيف المقبل مستغلا عودة دييغو كوستا لأتلتيكو مدريد إلا أن هذه الصفقة قد لا تتم.

وأضافت الصحيفة أن سيميوني مدرب الاتلتي لا يرى كوستا بديلا لغريزمان، بل يرغب في تكوين شراكة قوية بينهما، لذلك فإن الفريق المدريدي لن يتخلى عن الفرنسي.

وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن مورينيو، قد يتجه للتعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز جناح أرسنال حال لم يتغير موقف غريزمان.