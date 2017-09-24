أكد الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني لنادي أرسنال أن عدم تجديد عقدي داني ويلبيك وآرون رامسي حتى الآن أمر لا يدعو للقلق. وينتهي تعاقد الغانرز مع اللاعبين في صيف 2018، ولم يمدا عقديهما حتى الآن.

وقال فينغر: «لا توجد أزمة على الإطلاق فيما يتعلق بتأخر تجديد عقدي اللاعبين حتى آخر مواسمهما، فهناك 107 لاعبين في الدوري الإنجليزي تنتهي عقودهم في آخر الموسم الحالي».

وتابع: «هذا الأمر يرجع إلى الأرقام المبالغ فيها في سوق الانتقالات، فاللاعب الذي يستحق 50 مليون إسترليني، صار فريقه يطلب 200 مليون إسترليني للتخلي عنه، كما أن الرواتب ارتفعت بصورة ملحوظة، فأصبحت الأندية غير قادرة على شراء لاعبين أو تجديد عقود نجومها».

وواصل: أتفق مع مقترح سن قوانين تضع حدا لقيمة اللاعبين في سوق الانتقالات، وتحدد الحد الأقصى للصفقات.

وبجانب ويلبيك ورامسي، ينتهي عقدا التشيلي أليكسيس سانشيز والألماني مسعود أوزيل بنهاية الموسم الحالي.