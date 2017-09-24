أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الايطالي لكرة القدم في الاعوام الستة الأخيرة ان قيمة أرباحه موسم 2016-2017 حتى 30 يونيو الماضي بلغت 42.6 مليون يورو، مذكرا بان حصيلته إيجابية للموسم الثالث على التوالي.

وكتب يوفنتوس في بيان له: «موسم 2016-2017 يؤكد التطور الملحوظ خلال الاعوام الاخيرة. للعام الثالث على التوالي، انتهى الموسم بنتيجة إيجابية واضحة».

ونشر النادي الإيطالي ميزانية الموسم الماضي بشكل مفصل على موقعه الإلكتروني بمجرد طرحها في اجتماع حاملي الأسهم، متمنيا أن تكون النتائج الرياضية خلال الموسم الحالي مميزة، حيث يعني ذلك بشكل تلقائي وجود فائض من جديد في الميزانية وأرباح أكثر.

وسجل يوفنتوس أرباحا بقيمة 4.1 ملايين يورو العام الماضي بعدما كانت 2.3 مليون يورو في الموسم قبل الماضي.

وارتفع رقم أعمال النادي من 387.9 مليون يورو إلى 562.7 مليون يورو أي بنسبة تطور بلغت 45.1%. كما تقلصت ديون نادي «السيدة العجوز» من 199.4 مليون يورو الى 162.5 مليون يورو.

وتوج يوفنتوس الذي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا في العامين الأخيرين، بلقبه السادس على التوالي في الدوري الايطالي في مايو الماضي رافعا غلته من الالقاب في الكالتشيو إلى 33 لقبا في تاريخه.

يذكر أن اليوفي أعلن في الموسم قبل الماضي وجود أرباح قدرها 4.1 ملايين يورو فقط، بعدما بلغ إجمالي دخل النادي 387.9 مليون يورو.