«قطبا ميلانو» للبقاء قريباً من القمة

حقق نابولي المتصدر فوزه السادس في ست مباريات لأول مرة في تاريخه، بصعوبة كبيرة على مضيفه سبال المتواضع 3-2 امس في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما تخطى روما الرابع اودينيزي الجريح 3-1.



ورفع لاعبو المدرب مارويتسيو ساري رصيدهم الى 18 نقطة من 6 مباريات، بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس حامل اللقب والذي يستقبل جاره تورينو في وقت لاحق.



على ملعب «باولو ماتسا»، افتتح باسكوالي سكياتاريلا التسجيل لسبال (13) رد عليه سريعا لورنتسو انسينيي (14).



وفي الشوط الثاني، تقدم الفريق الجنوبي عبر المهاجم الإسباني خوسيه كايخون (71)، لكن فيديريكو فيفياني عادل بعد 7 دقائق (78)، قبل ان يقتنص الجزائري فوزي غلام هدف الفوز بعد مجهود فردي مميز (83).



وعلى الملعب الاولمبي، تحضر روما بأفضل طريقة للاختبارات الصعبة التي تنتظره في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بتحقيقه فوزه الثالث على التوالي وجاء على حساب ضيفه الجريح اودينيزي 3-1.



وحقق روما فوزه الرابع في خمس مباريات كونه يملك مباراة مؤجلة ضد سمبدوريا من المرحلة الثالثة (تأجلت بسبب الأمطار).



من جهته، واصل اودينيزي معاناته في بداية الموسم، إذ خسر خمسا من مبارياته الست وتجمد رصيده عند ثلاث نقاط.



ويسعى انتر ميلان الى العودة سريعا لسكة الانتصارات والبقاء قريبا من يوفنتوس ونابولي، وذلك عندما يستضيف على ملعبه «جوزيبي مياتزا» نظيره جنوى الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن.

ويتخلف انتر عن ثنائي الصدارة بفارق نقطتين بعدما توقف الثلاثاء مسلسل انتصاراته المتتالية على يد بولونيا الذي أجبره على التعادل 1-1، في مباراة انقذه فيها الأرجنتيني ماورو ايكاردي بركلة جزاء رافعا رصيده الى ستة أهداف حتى الآن.



بدوره يأمل الجار ميلان مواصلة مشواره الناجح حتى الآن وتحقيق فوزه الثالث على التوالي والخامس هذا الموسم، عندما يحل اليوم ضيفا على سمبدوريا قبل أن يتواجه الخميس المقبل على ارضه مع رييكا الكرواتي في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، علما بأنه فاز بمباراته الأولى في دور المجموعات 5-1 خارج قواعده على اوستريا فيينا النمسوي.



وفي المباريات الأخرى، يأمل لاتسيو بتعويض خسارة منتصف الأسبوع والاستعداد بشكل جيد لمباراة الخميس ضد ضيفه تسولته فارغم البلجيكي في «يوروبا ليغ»، عندما يحل ضيفا على هيلاس فيرونا.



ويلعب اليوم أيضا كالياري مع كييفو فيرونا، وكــــروتـوني مـــع بينيفنتـو، وساسوولــو مـــع بولونيا، وفيورنتينا مع اتالانتا.