فاجـــأت الروسيــة اناسـتازيا بافليوتشنكوفا صاحبة الارسالات القوية منافستها الالمانية انجليكا كيربر بفوزها عليها 6-0 و6-7 (4-7) و6-4 وبلغت المباراة النهائية من دورة طوكيو الدولية في كرة التنس حيث ستلاقي الدنماركية كارولين فوزنياكي.

وكانت كيربر في طريقها الى خسارة ساحقة بعد خسارتها المجموعة الاولى من دون ان تفوز بأي شوط، قبل ان تتخلف 2-5 في الثانية، لكنها نجحت في حسمها بجولة فاصلة لتعادل النتيجة.

ثم تقدمت كيربر التي تراجع تصنيفها العالمي الى المركز الرابع عشر بعد ان تبوأت الصدارة لفترة بعد تتويجها في بطولتي استراليا والولايات المتحدة العام الماضي، 3-0 في المجموعة الثالثة الحاسمة لكن الروسية نجحت في الفوز بأربعة اشواط متتالية وحافظت على تقدمها حتى نهاية المباراة.

وتلتقي بافليوتشنكوفا في النهائي اليوم مع الدنماركية كارولين فوزنياكي حاملة اللقب التي حققت فوزا سهلا على الاسبانية غاربيني موغوروسا متصدرة تصنيف اللاعبات المحترفات 6-2 و6-0.

وستحاول بافليوتشنكوفا احراز لقبها الثالث هذا العام بعد دورتي الرباط ومونتيري، في حين تأمل فوزنياكي في التتويج باول لقب لها منذ مطلع 2017، علما بانها احرزت اللقب مرتين في طوكيو وبلغت النهائي عام 2014.

وكانت موغوروتسا تخوض اول دورة لها منذ اعتلائها صدارة التصنيف العالمي لكنها قدمت عرضا مخيبا باعترافها بقولها «لم اكن اتمتع بالحيوية ولم اكن حاضرة في اللحظات الحاسمة. لقد خاب املي لكن منافستي لعبت بشكل افضل».

لقاء استعراضي

تقدم المنتخب الاوروبي على منتخب باقي العالم في بطولة كأس لايفر الاستعراضية للتنس المقامة على مدى ثلاثة ايام في براغ.

ومنح الكرواتي مارين سيليتش النقطة الاولى للقارة العجوز بفوزه على الاميركي فرنسيس تيافوي الذي حل بدلا من الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو في اللحظة الاخيرة 7-6 (7-3) و7-6 (7-0).

ثم وسع المنتخب الاوروبي الفارق بفوز النمساوي دومينيك ثييم على الاميركي جون ايسنر في مباراة متقاربة المستوى 6-7 (15-17) و7-6 (7-2) و10-7.

كما تغلب الالماني الكسندر زفيريف على الكندي دينيس شابوفالوف 7-6 (7-3) و7-6 (7-5).

اما مباراة الزوجي فشهدت مفاجأة لانها انتهت بفوز الثنائي الاسترالي نيك كيريوس والاميركي جاك سوك على الثنائي الاوروبي الاسباني رافايل نادال والتشيكي توماس برديتش 6-3 و6-7 (9-7) و10-7 في مباراة كفاحية.

وتحسم نتائج المباريات بمجموعتين مع احتمال اللجوء الى شوط فاصل (10 نقاط) في حال التعادل.

وتقام 4 مباريات في اليوم (3 في الفردي وواحدة في الزوجي).

ويمنح للفائز يوم الجمعة نقطة واحدة، والسبت نقطتان، والاحد 3 نقاط.

والفريق الاول الذي يسبق غريمه الى كسب 13 نقطة من اصل 24 محتملة يتوج باللقب.