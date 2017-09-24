يستعد برشلونة للتضحية بالبرتغالي أندريه غوميز، من أجل حسم صفقة جديدة بفترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إن البارسا يقترب من ضم الألماني ليون جوريتزكا لاعب وسط شالكه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت الصحيفة: «برشلونة يرغب في التعاقد مع جوريتزكا إذ ينتهي عقده مع شالكة بنهاية الموسم الجاري، ويمكن ضمه في يناير مقابل 10 ملايين يورو».

وأشارت الصحيفة إلى أن البارسا قد يلجأ لبيع البرتغالي لموناكو، ليفسح المجال أمام جوريتزكا خاصة في ظل عدم اقتناع إرنستو فالفيردي مدرب الفريق الكتالوني بغوميز.