سجل لاعب وسط ريال مدريد الجديد داني سيبايوس هدفين وقاد حامل اللقب الى فوز صعب على مضيفه الافيس 2-1، امس في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما اقتنص اتلتيكو مدريد المركز الثاني من اشبيلية بفوزه عليه 2-0.

في مباراة باهتة على ملعب «منديسوروسا» وامام 20 الف متفرج، حقق ريال مدريد بطل اوروبا في اخر سنتين، فوزه الثاني عشر على التوالي خارج ارضه في الدوري، معادلا رقم برشلونة بين 2010 و2011.



ورفع ريال رصيده بعد بداية بطيئة الى 11 نقطة في المركز الرابع، مقابل 14 لاتلتيكو الثاني.



وسجل سيبايوس (21 عاما) هدفه الأول مع ريال من تسديدته الأولى في الدوري (10).

وعادل الافيس الذي خسر كل مبارياته حتى الآن، برأسية صاروخية رائعة من قائده مانو غارسيا (40).

لكن سيبايوس قتل فرحة المضيف سريعا، عندما اضاف هدفه الثاني بتسديدة (43)، لينتهي الشوط العادي بتقدم ريال 2-1.

وألحق اتلتيكو مدريد بضيفه اشبيلية هزيمته الأولى بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني ادواردو بيريتسو، بالفوز عليه 2-0 على ملعبه الجديد «واندا متروبوليتانو» والتس حضرها مهاجم اتلتيكو الجديد- القديم دييغو كوستا العائد من تشلسي.



ودخل اشبيلية اللقاء وهو لم يذق طعم الهزيمة في اي من مبارياته المحلية والقارية، مانحا مدربه الجديد بيريتسو الذي خلف مواطنه خورخي سامباولي المنتقل الى تدريب المنتخب الوطني، انجاز أن يكون أول مدرب في تاريخ النادي الأندلسي لا يذوق طعم الهزيمة في أول ثماني مباريات من الموسم (ثلاث في دوري الأبطال مع الدور الفاصل وخمس في الدوري).



لكن اتلتيكو أوقف هذه السلسلة وأكد تفوقه بين جماهيره على منافسه الأندلسي الذي لم يذق طعم الفوز في معقل «لوس روخيبلانكوس» في منافسات الدوري منذ 28 سبتمبر 2008 (1-0).



وواصل نادي العاصمة بدايته القوية بتحقيقه فوزه الثالث على التوالي والرابع في ست مباريات وحافظ ايضا على سجله الخالي من الهزائم (تعادل في المباراتين الأخريين)، ليتحضر بالتالي بأفضل طريقة للاختبار القوي الذي ينتظره الأربعاء في دوري الأبطال أمام تشلسي بطل انجلترا الذي سيكون أول ضيف اوروبي يحل على ملعب «واندا متروبوليتانو».

افتتح البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو التسجيل لأتلتيكو (46)، مسجلا هدفه الثالث حتى الآن. وأضاف الفرنسي انطوان غريزمان الهدف الثاني (70).