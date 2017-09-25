يخشى نادي مان يونايتد على مستقبل لاعب الفريق الفرنسي بول بوغبا هذا الموسم بعد تعرضه للإصابة في الأوتار، وذلك بعد تصريحات طبيبه المعالج، الفنلندي سكاري أورافا.

وقال أوروفا في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا صن» البريطانية: «لم نحدد بعد إن كان بوغبا بحاجة لعملية جراحية من عدمه، وسنحسم الأمر بصورة قطعية خلال الأسبوع المقبل، كما سنقرر نوعية العلاج أيضا».

وتابع الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية للفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني: «إصابة بوغبا تختلف عن ديمبلي وأعتقد أنه قد يشفى دون الحاجة لجراحة ولكن الوقت مبكر لتحديد الأمر وسنعرف ذلك بعد أسبوع».

وقال مصدر داخل النادي الإنجليزي للصحيفة: «اللاعب لديه فحص قريبا لمعرفة موعد عودته للملاعب، ولكن يجب في البداية تقييم حالته بصورة نهائية ومعرفة الطرق الأفضل لعلاجه، وقبل كل هذا سيحصل بوجبا على فرصة للاسترخاء وإراحة عضلات جسده».