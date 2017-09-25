انتقد الإنجليزي جون تيري، مدافع أستون فيلا الحالي وقائد تشلسي السابق النادي اللندني، بعد انتقال الإسباني دييغو كوستا لصفوف أتلتيكو مدريد.

ونشر تيري صورة لكوستا عبر حسابه على موقع «انستغرام» وعلق عليها بقوله: «حظا موفقا لك يا كوستا في المستقبل، فأنت لاعب عظيم وإنسان جيد ومرح للغاية ومواجهتك في التدريبات أو كمنافس كانت كابوسا».

وتابع: «أنت أحد أفضل المهاجمين في العالم ولكنك لم تحظ بالتقدير الكافي، وفي كل مرة ارتديت قميص تشلسي كنت تبذل قصارى جهدك من أجل هذا الفريق، فعقلية الفوز تلازمك منذ الطفولة».

واختتم: «أتمنى لك ولعائلتك السعادة والنجاح في المستقبل».