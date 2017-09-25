تعرض لاعب ليفربول ديان لوفرين، لسرقة محتويات شقته بمدينة زغرب الكرواتية، حيث حصل اللصوص على الأموال والمجوهرات والمقتنيات الثمينة التي كان يحتفظ بها.

وقال لوفرين في تصريحات لصحيفة «ذا صن» البريطانية: «نعم تعرضت لحادث سرقة، وكانت نائما في المنزل ولم أشعر بأي شيء أو أسمع أي صوت، وكأن اللصوص وضعوا شيئا ما في الشقة دفعني للنوم بهذه الطريقة».

وتابع: «لقد سرقوا كل شيء، نقود ومجوهرات وغيرها من الأشياء القيمة، ولكن هذا لا يهمني كل ما أخشاه الآن أن هذه العصابة قد تتجه لخطف أطفالي».

وأضاف: «بذلت جهدا كبيرا في حذف جميع صور أولادي من على الإنترنت، ولا أود أن يعرف أحد شيئا عنهم، لأنني قلق للغاية مما قد يحدث لهم».

وكانت السلطات الكرواتية أعلنت القبض على عصابة لسرقة المنازل منذ أيام يتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما، ولكن لم يتأكد بعد إن كان لهم دور في عملية السطو على منزل لوفرين.