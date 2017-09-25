يسعى أرسنال للنهوض من كبوته عندما يستضيف وست بروميتش ألبيون في ختام المرحلة السادسة الدوري الانجليزي لكرة القدم.

ويحتل رجال المدرب الفرنسي ارسين فينغر المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط فقط، وهم مطالبون بالفوز للاقتراب من القمة.

وكان المدفعجية قد تعادلوا في المباراة السابقة أمام تشلسي حامل اللقب 0-0.

وأثار فينغر الجدل بعد إشراكه المتكرر لهدافه التشيلي اليكسيس سانشيز في المباريات غير المهمة وهو ما نفاه المدرب الفرنسي.

واستهل التشيلي الفوز على دونكاستر في كأس الرابطة وخاض مباراة كولن الالماني في الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» الاسبوع الماضي، لكنه لم يخض بعد اي مباراة أساسيا في الدوري. ونظرا لفشل انتقاله الى فريق آخر وانتهاء عقده الصيف المقبل، يرى البعض ان فينغر يريد تحجيمه بابقائه مع البدلاء، وقال المدرب الفرنسي «أحاول فقط ان ادخله في المنافسات وان أعيده الى افضل مستوياته».

فرنسا

تابع ليون المرشح للمنافسة على اللقب اخفاقاته بتعادله مع ضيفه ديغون 3-3 في المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي.

وحقق ليون فوزا واحدا في مبارياته الخمس الاخيرة، فرفع رصيده الى 12 نقطة في المركز الخامس.

وسجل لليون نبيل فقير (20) والجزائري الاصل حسام عوار (60) والدومينيكاني ماريانو دياز (63 من ركلة جزاء)، ولديغون التونسي نعيم السليتي (24 من ركلة جزاء) والبرتغالي تشيكا (52) وسيدريك يامبيري من جمهورية افريقيا الوسطى (66).

وتابع بوردو نتائجه الجيدة بفوزه على ضيفه غانغان 3-1، رافعا رصيده الى 15 نقطة في المركز الثالث.

سجل للفائز الغيني فرانسوا كامانو (31) والكسندر مندي (75) والبرازيلي جوناثان كافو (90)، ولغانغان يانيس ساليبور (46).

وأهدر جيمي بريان (3) ركلة جزاء لغانغان.

وحقق كاين السادس فوزه الرابع في آخر خمس مباريات على ضيفه اميان 1-0 بهدف الكرواتي ايفان سانتيني (54 من ركلة جزاء).

وسقط متز الأخير امام تروا 0-1 في الدقيقة الاخيرة بهدف صامويل غراندسير (90).