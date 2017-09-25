مما لا شك فيه أن مدرب تشلسي أنطونيو كونتي من أفضل المدربين في العالم، حيث إن الأرقام أكدت أن الإيطالي حقق أرقاما عجز عنها أفضل المدربين.

وكشفت أرقام نشرتها صحيفة الـ«دايلي ميل» البريطانية أن كونتي حقق أفضل حصيلة فنية خلال الـ 100 مباراة الأخيرة له مقارنة ببقية المدربين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى من خلال احتساب الرصيد الكلي من النقاط وعدد الانتصارات.

وكان كونتي درَّب تشيلسي خلال 43 مباراة من سلسلة المباريات المائة الأخيرة، فيما كان قد اشرف على تدريب يوفنتوس في 57 مباراة خلال عامي 2013 و2014.

وحصد كونتي 247 نقطة خلال المباريات المائة، منها 93 نقطة حققها مع تشلسي في الموسم المنصرم، ونال بفضلها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما حقق 79 انتصارا و10 تعادلات، بينما لم يخسر سوى 11 مباراة فقط.

وجاء ثانيا الإيطالي الآخر مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري الذي حصد 238 نقطة مع نادي ميلان ثم مع نادي يوفنتوس الذي نال معه لقب الدوري الإيطالي، حيث حقق 75 انتصارا مقابل تلقيه 12 هزيمة.

وحل ثالثا مدرب بايرن ميونيخ الإيطالي كارلو انشيلوتي الذي حصد 236 نقطة، محققا 74 فوزا و12 خسارة، وهي الحصيلة التي بلغها انشيلوتي مع «العملاق البافاري» في الدوري الألماني الذي نال درعه الموسم المنصرم، كما تضمنت الحصيلة اللقاءات التي اشرف من خلالها على تدريب نادي ريال مدريد الإسباني في موسم 2014-2015.

ثم يأتي رابعا مدرب مان سيتي الإسباني بيب غوارديولا بعدما بلغ هو الآخر مباراته رقم 43 مع «السيتي» مقابل 57 مباراة له مع بايرن ميونيخ الذي حصد معه درع الدوري الألماني في عام 2016.

وجمع غوارديولا 231 نقطة في ألمانيا وإنجلترا، بعدما سجل 72 انتصارا و15 تعادلا و13 هزيمة.

أما الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني فقد جاء خامسا، بعدما حقق مع «الروخي بلانكوس» في الدوري الإسباني 64 انتصارا و22 تعادلا مقابل 14 هزيمة، حيث حصد 214 نقطة.

وتكشف الأرقام أن حصيلة الفرنسي أرسين فينغر مع نادي أرسنال في مبارياته المائة الأخيرة لم تكن جيدة، حيث اكتفى بجمع 197 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قاد «المدفعجية» لتحقيق 59 انتصارا فقط مقابل 21 هزيمة و22 تعادلا.

وكما اظهرت الأرقام أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مان يونايتد لا يمتلك حصيلة كبيرة في مبارياته الـ 100 الأخيرة، حصد مورينيو إجماليا 188 نقطة فقط، منها 43 مع «اليونايتد» و57 مع تشلسي، والتي كللت بنيله لقب الدوري الممتاز مع «البلوز»، حيث سجل 53 انتصارا فقط مقابل 29 هزيمة و18 تعادلا.

وحل في المركز العاشر الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول بحصيلة متواضعة بلغت 171 نقطة، منها نقاط حصدها مع نادي بروسيا دورتموند في موسم 2014-2015 قبل انتقاله إلى إنجلترا. وحقق كلوب خلال مبارياته المائة في المسابقتين (الألمانية والإنكليزية) 48 انتصارا فقط و27 تعادلا و25 هزيمة.