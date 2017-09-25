دخل السويسري روجيه فيدرر والاسباني رافاييل نادال التاريخ أول من امس بعد أن لعبا جنبا إلى جنبا في منافسات الزوجي للمرة الأولى في مسيرتيهما ليمنحا الفريق الأوروبي التفوق 9-3 على نظيره العالمي في نهاية اليوم الثاني من بطولة كأس لافر للتنس.

وفاز الثنائي الأسطوري على الثنائي الأميركي سام كويري وجاك سوك 6-4 و6-1 و10-5 ليقربا الفريق الأوروبي من الفوز بالنسخة الأولى للبطولة المقامة في براغ.

وقال نادال المصنف الأول على العالم «إنها مباراة لا تنسى بالنسبة لنا بعد التاريخ الذي تركناه خلفنا كغريمين، حصولي على فرصة اللعب بجانب فيدرر بمنزلة امتياز هائل، شيء أردت تحقيقه يوما ما وقد حققته اليوم».

من جانبه قال فيدرر «بالنسبة لي على المستوى الشخصي هي لحظة رائعة، بعد هذه المباراة سنعود كغريمين، لقد كانت لحظة استثنائية».

ونجح الأسترالي نيك كيريوس في الفوز على التشيكي المخضرم توماس برديتش 6-4 و7-6 (7-4).

وتقدم الفريق الأوروبي 3-1 ومع احتساب الفوز بنقطتين فقد يصل الفريق إلى حاجز الـ 13 نقطة المطلوب من أجل حصد الكأس.

وتتشابه بطولة كأس لافر من بطولة كأس رايدر للغولف وتقام على مدار ثلاثة أيام.

وفاز فيدرر بسهولة على الأميركي سام كويري 6-4 و6-2 أول من امس.

كما تغلب نادال المنافس التاريخي لفيدرر، لكنهما يلعبان هذا الأسبوع في فريق واحد، بصعوبة على الأميركي جاك سوك 6-3 و3-6 و11-9.

وتشهد البطولة، التي تحمل اسم أسطورة التنس اللاعب الأسترالي السابق رود لافر، إقامة 12 مباراة خلال ثلاثة أيام.