احتفظت الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة ثالثة بلقبها بطلة لدورة طوكيو في التنس بفوزها امس في المباراة النهائية على الروسية اناستازيا بافليوتشنكوفا 6-0 و7-5.

واللقب هو الاول لفوزنياكي، المصنفة اولى في العالم سابقا وسادسة حاليا، هذا العام بعد فشلها في ست مباريات نهائيات، والثالث في طوكيو، والسادس والعشرون في مسيرتها.

وتوجت الدنماركية لاول مرة في طوكيو عام 2010 على حساب الروسية ايلينا ديمنتييفا التي اعتزلت في العام ذاته في سن الـ 28 بعد ان توجت مسيرتها بفضية اولمبياد سيدني (2000) وذهبية اولمبياد بكين (2008).

وحققت فوزنياكي فوزها السادس على بافليوتشنكوفا مقابل خسارة واحدة في آخر لقاء بينهما في دورة سينسيناتي الاميركية عام 2012، بعد ان احرزت المجموعة الاولى بيضاء في 22 دقيقة، ثم لاقت مقاومة في الثانية قبل ان تحسمها وتفوز بالمباراة في مدى 75 دقيقة.

وقضت فوزنياكي على آمال الروسية باحراز اللقب الثالث منذ بداية العام بعد تتويجها في دورتي الرباط ومونتيري المكسيكية.

وصرحت الدنماركية، وصيفة البطلة ايضا في عام 2014 والتي توجت بلقبها الاخير (الـ 25) في اكتوبر الماضي في هونغ كونغ، بعد الفوز «انه النهائي السابع، وبالتأكيد تصبح الامور اصعب شيئا فشيئا». وتابعت «لقد سبق ان فزت هنا، وكانت لي ذكريات جميلة.

بالطبع انا سعيدة جدا لاني استطعت المحافظة على تركيزي ونزعتي الهجومية». وباحرازها اللقب الثالث في طوكيو، انضمت فوزنياكي الى المعتزلتين الالمانية شتيفي غراف والارجنتينية غابرييلا ساباتيني، لكن الرقم القياسي لايزال في حوزة السويسرية مارتينا هينغيس (خمسة القاب) المستمرة بالمشاركة في منافسات الزوجي فقط.