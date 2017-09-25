شهدت الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم تحقيق أرقام سلبية لأفضل لاعبين في عالم المستديرة ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد.

بداية مع البرغوث الأرجنتيني، فقد فشل ميسي في التسجيل أمس ضد جيرونا، ليصبح الملعب السادس الذي يفشل ميسي في تسجيل أي هدف عليه.

ولم يتمكن ميسي من التسجيل على ملعب مونتيليفي، معقل فريق جيرونا، لينضم ملعب مونتيليفي لقائمة 6 ملاعب أخرى فشل الأرجنتيني في إثبات حضوره عليها، والملاعب الست هي: شابين الخاص بفريق شيريس، رامون دي كارانزا الخاص بفريق قادش، كارلوس بلمونت الخاص بفريق الباسيتي، لوس باجاريتوس الخاص بفريق نومانسيا، نويفا كوندومينا الخاص ريال مورسيا، جران كاناريا الخاص بفريق لاس بالماس.

وعلى الجانب الآخر، حقق كريستيانو رونالدو رقما سلبيا فريدا من نوعه بالنسبة لأفضل لاعب في العالم 4 مرات من قبل، حيث فشل رونالدو في تسجيل أي هدف في أول ست مباريات لفريقه في الدوري الإسباني ليؤجل افتتاح أهدافه هذا الموسم لشهر أكتوبر المقبل على أقل تقدير.

فمنذ انضمام رونالدو لريال مدريد سجل مرة واحدة على الأقل في شهر أغسطس أو سبتمبر منذ 2009 حتى العام الماضي.