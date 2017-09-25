فاز العداء الكيني ايليود كيبتشوغ بالمركز الاول في ماراثون برلين قاطعا المسافة بزمن ساعتين و3 دقائق و34 ثانية، لكنه لم يستطع تحطيم الرقم القياسي للمسافة.

وتقدم كيبتشوغ الواثق من قدرته على الاثيوبي غييه ادولا الاختصاصي في نصف الماراثون والذي شارك لاول مرة في سباقات الماراثون (42.195 كلم).

وقطع كيبتشوغ مسافة 42.195 كلم بزمن ساعتين و14 ثانية، لكن هذا الرقم لم يعتمد لانه استفاد من ظروف لا توجد في الاماكن الاخرى، وقال حينها إنه يستطيع تحطيم الرقم القياسي الذي سجله مواطنه دينيس كيميتو في ماراثون برلين بالذات في 28 سبتمبر 2014، وهو ساعتان ودقيقتان و57 ثانية.

ولدى السيدات، كان المركز الاول من نصيب الكينية غلاديس تشيرونو بعدما قطعت المسافة بزمن ساعتين و17 دقيقة و21 ثانية.