حسم برشلونة المتصدر أول ديربي مع مضيفه جيرونا بثلاثية نظيفة، محققا فوزه السادس تواليا، في المرحلة السادسة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده الى 18 نقطة كاملة مقابل 14 لاتلتيكو مدريد الذي اقتنص المركز الثاني من اشبيلية.

على ملعب «مونتيليفي» البلدي وأمام 13 ألف متفرج، سيطر برشلونة على المباراة التي شهدت ترديد عبارات استقلال كاتالونيا من قبل الجماهير.

سجل أهداف البارسا اداي بينيتيز داخل شباك فريقه (17)، وزميله غوركا ايرايزوز حارس المرمى بالخطأ في مرماه (48)، وأضاف لويس سواريز الهدف الثالث (69).

استغل إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، تواضع منافسه وسهولة اللقاء، ومنح الفرصة لبعض الوجوه الجديدة في التشكيلة الأساسية، مثل لاعب الوسط البرازيلي باولينيو وأليكس فيدال.

وحقق إسبانيول فوزا صريحا على ضيفه ديبورتيڤو لاكورونيا 4-1 امس. ورفع إسبانيول رصيده الى 8 نقاط مقابل 4 للخاسر الذي يقبع في المركز الثامن عشر.

وتختتم المرحلة اليوم بلقاء ريال بيتيس وليڤانتي.

أكرم خيتافي وفادة ضيفه ڤياريال برباعية نظيفة، وعمق اسبانيول جراح ضيفه ديبورتيفو لا كورونيا عندما تغلب عليه 4 ـ 1 في المرحلة السادسة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

في المباراة الأولى على ملعب «كولوسيوم ألفونسو بيريز» في خيتافي، انتظر أصحاب الأرض الشوط الثاني لحسم النتيجة، فافتتح له انخل رودريغيز التسجيل في الدقيقة 54، وأضاف خورخي مولينا الثاني بعد 10 دقائق، ثم ماركيل بيرغارا الثالث (67) قبل ان يختم انخل رودريغيز المهرجان بهدف رابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثاني لخيتافي هذا الموسم مقابل تعادلين وخسارتين فرفع رصيده إلى 8 نقاط وارتقى إلى المركز التاسع، فيما مني فريق الغواصات الصفراء بخسارته الثالثة هذا الموسم مقابل فوزين وتعادل فتجمد رصيده عند 7 نقاط وتراجع إلى المركز الثالث عشر.

وفي الثانية على ملعب «باور 8»، سجل البرازيلي ليو باتيستاو (5 من ضربة رأس) واليخاندرو اريباس (22 خطأ في مرماه) وجيرار مورينيو (73 من ركلة جزاء و90) أهداف اسبانيول، والكوستاريكي سيلسو بورغيس (53) هدف ديبورتيفو.

ورفع اسبانيول رصيده إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر مقابل 4 للخاسر الذي يقبع في المركز الثامن عشر.