شدد انتر ميلان الضغط على نابولي ويوڤنتوس المتصدرين بفوزه الصعب على مضيفه جنوى 1 ـ 0 في المرحلة السادسة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وواجه فريق «الأفاعي» صعوبة كبيرة في تحقيق الفوز وانتظر حتى الدقيقة 88 لتسجيل هدفه عبر دانيلو دي امبروزيو.

ورفع انتر رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف نابولي ويوڤنتوس بطل المواسم الستة الماضية.

وينافس النيراتزوري على مراكز الصدارة برغم الصعوبة التي يواجهها لتسجيل الأهداف، فقبل ثمانية ايام انتظر فريق المدرب لوتشيانو سباليتي حتى الدقائق العشر الأخيرة للفوز على كروتوني المتواضع، والثلاثاء الماضي، جاء هدف التعادل لانتر في مرمى مضيفه بولونيا 1 ـ 1 في الدقيقة 77.

وتابع امبروزيني برأسه كرة من ركلة ركنية قبل دقيقتين من النهاية ليخطف انتر هدف الفوز على جنوى الذي يحتل المركز الثامن عشر.

وخسر ميلان المواجهة مع مضيفه سمبدوريا وسقط على ملعب لويجي فيراريس 0 ـ 2، فخسر المركز الرابع لمصلحة لاتسيو الذي تغلب على مضيفه فيرونا بثلاثية لتشيرو ايموبيلي (24 من ركلة جزاء و40) وآدم ماروسيتش (60). ورفع فريق «النسور» رصيده الى 13 نقطة، متقدما بفارق نقطة على روما الخامس الذي فاز السبت على اودينيزي 3 ـ 1، وتجمد رصيد ميلان عند 12 نقطة لكنه تراجع الى المركز السادس.

ولم يقدم سمبدوريا وميلان اللذان تتميز لقاءاتها عادة بالندية والاثارة، المستوى المتوقع وكان العرض في الشوط الأول متوسطا باستثناء بعض الفرص المهدرة.

بدوره، تابع يوڤنتوس حامل اللقب في السنوات الست الماضية بدايته الرائعة، بعد تحقيقه الفوز السادس على التوالي، أول من امس في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتخطى يوڤنتوس ضيفه وجاره تورينو 4-0 في دربي محلي، ليرفع رصيده الى 18 نقطة في الصدارة مناصفة مع نابولي.