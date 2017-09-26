شهدت مباريات الأسبوع الحالي في مختلف دوريات أوروبا، تسجيل العديد من الأهداف الرائعة التي نالت إعجاب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

وتستعرض «فيتو» أجمل 5 أهداف تم تسجيلها؛ حيث جاء في الصدارة، هدف فيليب كوتينيو لاعب ليفربول في مرمى ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وهدف بابلو ديبالا لاعب يوفنتوس في مرمى تورينو، بالإضافة إلى هدف ستيفن بيرجوين لاعب إيندهوفن بمرمى أوتريخت بالدوري الهولندي.

وضمت القائمة أيضا هدف سفيان فيجولي لاعب جالطة سراي في مرمى بورصا سبور بالدوري التركي، وهدف فوزي غلام لاعب نابولي في مرمى سبال بالدوري الإيطالي.