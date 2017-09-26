توفي رياضي كمال الأجسام السنغافوري براديب سبرامينيان، عقب خوض نزال ضد نظيره ستيفن ليم، في النزال الافتتاحي لرياضة "مواي تاي" في بطولة آسيا لألعاب القوى.

وكان من المقرر أن يواجه ستيفن ليم (41 عاما)، يوم السبت، غريمه سيلفستر سيم، الذي انسحب قبيل النزال ، بسبب أمور متعلقة بالتأمين، على حد قوله.

وسبق أن التقى كل من سيلفيستر سيم وستيفين ليم، وهما من مشاهير موقع يوتيوب، قبل 13 عاما، في النسخة السنغافورية لبرنامج المواهب الشهير "سنغافورة آيدول"، عام 2004.

وقرر براديب سبرامينيان (32عاما)، مواجهة ستيفن ليم، بعد انسحاب سيلفستر سيم، على أمل أن يصبح هذا النزال خطوة جديدة نحو الشهرة، فقاده إلى الموت بعد دقائق.



وأصدرت بطولة آسيا للألعاب القتالية، بيانا أعلنت فيه وفاة براديب سبرامينيان في مستشفى سنغافورة العام في حوالي الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش يوم أمس السبت.

وقال البيان إنه "وفقا للتقرير الطبي الأولي، الذي أصدرته مستشفى سنغافورة العام، تعرض براديب سبرامينيان لسكتة قلبية نتيجة فشل الجهاز التنفسي، مما أدى إلى وفاته". وأضاف البيان أن التقرير الطبي النهائي سيصدر خلال 30 إلى 60 يوما.

وقال ليم في منشور له على موقع فيسبوك: "أرقد في سلام يا براديب سبرامينيان، المحارب الشجاع والمقاتل ومدرب الملاكمة الرائع الذي كنت أحترمه بشدة!!!".



وتشتهر رياضة "مواي تاي" القتالية باسم "ملاكمة الركل التايلاندية"، والتي شكّلت جزءا من التاريخ والتراث التايلاندي منذ مئات السنين، ونشأت في العصور القديمة باعتبارها الطريقة الأكثر فاعلية للدفاع عن النفس، والتي استخدمها المحاربون التايلانديون.

وتعرف مواي تاي أيضاً باسم "فن الأطراف الثمانية" لكونها تجمع بين استخدام اللكمات والركلات وضربات بالكوع والركبة.