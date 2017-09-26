طالب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مان سيتي الجماهير بالحضور في مباراة شختار دونيتسك الأوكراني اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية: «أعلم أن الجمهور لا يتواجد بكثافة في مباريات دوري أبطال أوروبا، لكنني أرغب في حضور المشجعين ولا أريد مقعدا فارغا».

وتابع: «نحن دائما بحاجة الى الجمهور حتى نستمر في مستوانا الحالي، فالفريق في حالة جيدة للغاية، لكننا لا نزال في سبتمبر ومن دون الجمهور لن نتمكن من القيام بشيء».

ويتصدر السيتي ترتيب البريمييرليغ برصيد 16 نقطة متفوقا على مان يونايتد بفارق الأهداف فقط، كما بدأ دوري أبطال أوروبا بأفضل ما يكون بعد تغلبه على فينورد في روتردام في هولندا برباعية نظيفة.