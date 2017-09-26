يدير الحكم الهولندي بيورن كويبرس مباراة بوروسيا دورتموند وريال مدريد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا.

ويتولى البيلاروسي ألكسي كولباكوف مهمة إدارة مباراة إشبيلية وماريبور السلوفيني في المجموعة الخامسة.

وكان كويبرس (44 عاما) قد أدار نهائي دوري الأبطال بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد موسم 2013-2014، الذي فاز فيه الفريق الملكي 4-1.

كما أدار مباراة الدور نصف النهائي في نفس المسابقة بين فريقي بوروسيا دورتموند وريال مدريد موسم 2012-2013، والتي انتهت بفوز الفريق الألماني على المرينغي 4-1.

وسيتولى كولباكوف (38 عاما) مهمة إدارة مباراة إشبيلية وماريبور على أرض ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ولم يدر كولباكوف مباريات للفريق الأندلسي في مسابقة دولية من قبل.