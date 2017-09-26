يبدو أن عدم وصول نادي أرسنال إلى دوري أبطال أوروبا كما المعتاد والذهاب إلى اللعب في البطولة الأقل أهمية وهي الدوري الأوروبي أثر على رأي المدرب الفرنسي المخضرم فينغر في مسابقة «التشامبيونزليغ».

وخرج فينغر بتصريحات صحافية يقول فيها: «مرحلة المجموعات في دوري ابطال أوروبا فقدت جزءا من قوتها وأصبحت مبارياتها مملة للغاية».

وزاد: «نلاحظ وجود فجوة بين الفرق وهو ما جعل الفرق الكبيرة أو التي تمتلك الأموال تنتصر بأريحية وتحقق نتائج كبيرة على عكس السنوات السابقة».

كما رفض الفرنسي الحديث عن أن هناك بعضا من لاعبي الغانرز السابقين يؤدون بشكل جيد مع فرقهم بعد تركهم الغانرز.

وقال فينغر: «النجاح يعتمد على كيفية نظرتك للأمور، وإذا كنت تستطيع النجاح في أي وقت فأنت قادر على النجاح حتى آخر يوم من عمرك».