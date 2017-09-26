تعرض اللاعب الپولندي أركاديوش ميليك مهاجم نابولي لإصابة في ركبته اليمنى ليغادر مباراة فريقه السبت الماضي أمام سبال بعد نصف ساعة من بدايتها.

وأعلن فريق «فقراء الجنوب» أن اللاعب قد يخضع لعملية جراحية جديدة في ركبته اليمنى، ووفقا لما ذكره موقع «فوتبول إيطاليا» فإن اللاعب قد يغيب لفترة تتراوح ما بين 4 و6 أشهر.

ووصل ميليك إلى العاصمة الإيطالية (روما) حيث سيجري عرضه على طبيب مختص في إصابات الرباط الصليبي لتحديد مدى خطورة الإصابة.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام مثل «سكاي سبورتس»، وشبكة «راي سبورت»، أن اللاعب يعاني من تمزق في الرباط الصليبي.

وكان الدولي الپولندي قد تعرض لنفس الإصابة في الركبة ذاتها خلال العام الماضي أثناء خوضه مباراة مع منتخب بلاده.