المغني الأميركي الشهير ستيفي وندر ينزل على ركبتيه مستندا إلى ابنه كوامي موريس معترضا على تعليقات كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح بها ضد من ينزل على ركبته من الاميركان الأفارقة كعلامة على الخضوع أثناء عزف النشيد الوطني الأميركي في مطالبة بحقوق الاميركيين الأفارقة.

«اللية أنا أنزل على ركبتي من أجل إنقاذ أميركا من الكراهية والعنصرية»

الشابة كايلي جينير نجمة برامج تلفزيون الواقع الأميركية، وأصغر فرد في عائلة كارديشيان الشهيرة، في تصريح لها عقب تواتر أنباء بصدد حملها بأول طفل لها، عقب بلوغها سن العشرين من عمرها.

الممثلة الشهيرة إيما ستون تعليقا على دورها الجديد في فيلم «صراع الجنسين» الذي يعالج قصة حياة إحدى بطلات التنس، حيث تحتم عليها التدرب باستخدام الأوزان والأحمال الثقيلة لأول مرة في حياتها، وهو ما وصفته بأنه تجربة جديدة عليها كأنثى لم تعتد التدرب باستخدام الأثقال لاكتساب القوة كالرجال.

«إحساس رائع لم أجربه من قبل، أن تشعر بالقوة في ذراعيك وبأنك قادر على رفع أحمال ثقيلة عاليا»

«أنا أتحول يوميا من حالة أن أكون محط أنظار وملامسة الجميع طوال اليوم إلى اللحظة التي أكون فيها في حالة صمت مطبق مع نفسي»