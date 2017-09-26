واصل الاسباني رافايل نادال صدارته لتصنيف رابطة محترفي التنس الصادر أمس.
ترتيب العشرة الأوائل:
1 ـ الاسباني رافايل نادال 9465 نقطة
2 ـ السويسري روجيه فيدرر 7505 نقطة
3 ـ البريطاني أندي موراي 6790 نقطة
4 ـ الألماني ألكسندر زفيريف 4310 نقطة
5 ـ الكرواتي مارين سيليتش 4155 نقطة
6 ـ الصربي نوفاك ديوكوفيتش 4125 نقطة
7 ـ النمساوي دومينيك تييم 3925 نقطة
8 ـ البلغاري غريغور ديميتروف 3575 نقاط
9 ـ السويسري ستانيسلاس فافرينكا 3540 نقطة
10 ـ الاسباني بابلو كارينيو بوستا 2855 نقطة
موغوروتسا تتمسك بالصدارة
لم يطرأ أي تغيير على المراكز العشرة الاولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، حيث بقيت الإسبانية غاربيني موغوروتسا في المركز الأول أمام الرومانية سيمونا هاليب.
ترتيب العشر الأوليات:
1 ـ الاسبانية غاربيني موغوروتسا 6115 نقطة
2 ـ الرومانية سيمونا هاليب 5965
3 ـ الاوكرانية إيلينا سفيتولينا 5640
4 ـ التشيكية كارولينا بليسكوفا 5520
5 ـ الاميركية فينوس وليامس 4756
6 ـ الدنماركية كارولين فوزنياكي 4640
7 ـ البريطانية جوهانا كونتا 4520
8 ـ الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 4410
9 ـ السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا 3810
10 ـ اللاتفية يلينا اوستابنكو 3781