يستعد ريال مدريد اليوم لزيارة ملعب سيغنال إيدونا بارك الخاص ببوروسيا دورتموند لمواجهة الفريق الأصفر في الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورصدت الصحف الإسبانية، إحصائية مخيفة لحامل اللقب على ملعب دورتموند، إذ زار الفريق الملكي هذا الملعب 6 مرات سابقا، ولم يحقق الفوز في أي مباراة، فخسر 3 مرات، وتعادل مثلها.

وبدأت زيارات الريال الى ملعب سيغنال إيدونا بارك عام 1998، وتعادل سلبا في نصف نهائي دوري الأبطال، لكنه تأهل للنهائي بعد فوزه على ملعبه (2-0)، وأحرز اللقب بعدها على حساب يوفنتوس.

وكانت المواجهة الثانية في موسم «2002- 2003» بالدور الثاني للمجموعات لدوري الأبطال، وفاز ريال مدريد في ملعبه برنابيو (2-1)، وتعادل في ألمانيا (1-1).

وهناك زيارتان في عهد البرتغالي مورينيو، وتحديدا في موسم 2012-2013 تواجه الفريقان مرتين، الأولى في دور المجموعات وخسر (2-1)، والثانية في نصف النهائي وخسرها المرينغي (1-4).

وفي عام 2014 خسر الريال في إياب ربع نهائي الأبطال (0-2) بألمانيا، لكنه كان قد فاز ذهابا (3-0)، وفي العام الماضي تعادل ريال مدريد في ألمانيا (2-2).

ويخوض الريال الذي، لم يحقق انتصارا واحدا على أرضه منذ بداية موسم الليغا، هذه الجولة عقب بداية جيدة في مستهل مشواره بالبطولة الأوروبية، حيث فاز على ضيفه أبويل القبرصي بثلاثية نظيفة، بينما خسر منافسه الألماني الذي يتصدر البوندسليغا أول مباراة في السباق نحو كييف أمام توتنهام الإنجليزي (3-1).

وتقام الموقعة الأخرى بالمجموعة الثامنة أيضا حين يحل «السبيرز» ضيفا على أبويل نيقوسيا.

بدوره، يتطلع مان سيتي للحفاظ على بدايته الجيدة عقب الفوز برباعية نظيفة على فينورد روتردام الهولندي في الجولة الأولى من البطولة، حين يستضيف شاختار دونيتسك الأوكراني الذي فاز على نابولي في الجولة الماضية (2-1)، فيما يستقبل نابولي المنتشي محليا والجريح قاريا فينورد روتردام.

وفي إطار منافسات المجموعة السابعة، يستقبل موناكو الفرنسي نظيره البرتغالي بورتو، بينما يحل لايبزيغ الألماني ضيفا على بشكتاش التركي.

وكان الفريق التركي قد تغلب على بورتو في ملعب الدراغاو (3-1) بينما تعادل لايبزيغ أمام ضيفه موناكو بهدف لمثله.

من جانبه، يستضيف إشبيلية الإسباني ماريبور السلوفيني في مواجهة سيسعى خلالها الخصمان الى تحقيق الفوز عقب سقوط كل منهما في فخ التعادل خلال انطلاقة المسابقة، أمام ليفربول الإنجليزي وسبارتاك موسكو على الترتيب ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

أما الريدز فيسعى للانتفاضة عندما يشد الرحال الى موسكو لملاقاة سبارتاك.