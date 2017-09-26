عمق فالنسيا جراح مضيفه ريال سوسييداد عندما تغلب عليه 3-2 في المرحلة السادسة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وهو الفوز الثاني على التوالي لفالنسيا والثالث هذا الموسم فرفع رصيده الى 12 نقطة.

في حين مني ريال سوسييداد بخسارته الثالثة على التوالي بعد 3 انتصارات متتالية فتجمد رصيده عند 9 نقاط وتراجع الى المركز الثامن.

إيطاليا

فرض التعادل نفسه على مواجهة فيورنتينا ومضيفه أتلانتا 1-1 في المرحلة السادسة من الدوري الايطالي.

وكان فيورنتينا في طريقه الى فوزه الثالث هذا الموسم عندما تقدم بهدف فيديريكو كييزا في الدقيقة 12، بيد ان ريمو فريلر ادرك التعادل.

واهدر الارجنتيني اليخاندرو غوميز ركلة جزاء في الدقيقة 62. ورفع اتلانتا رصيده الى 8 نقاط في المركز التاسع مقابل 7 نقاط لفيورنتينا الثاني عشر.

فرنسا

واصل مرسيليا صحوته بفوزه على تولوز 2-0 في المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي.

وحقق مرسيليا فوزه الثاني على التوالي والرابع هذا الموسم مقابل تعادل وخسارتين فرفع رصيده الى 13 نقطة وارتقى الى المركز الخامس، فيما مني تولوز بخسارته الرابعة هذا الموسم مقابل فوزين وتعادل واحد فتجمد رصيده عند 7 نقاط وتراجع الى المركز الرابع عشر.

سجل هدفي مرسيليا فلوران توفان (32) والارجنتيني لوكاس اوكامبوس (61).