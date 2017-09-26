أكدت صحيفة «أس» الاسبانية في عددها الصادر امس أن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا أصبح وحيدا ومنعزلا في ناديه الجديد باريس سان جرمان، بعد حالة الاستياء التي تسبب فيها داخل غرفة خلع ملابس الفريق حتى قبل شجاره الأخير مع زميله الأوروغواياني ايدنسون كافاني.

وأشارت الصحيفة الاسبانية إلى أن هناك حالة من الضيق والتذمر أصابت زملاء النجم البرازيلي في باريس سان جرمان وخاصة المخضرمين منهم.

وجاءت حالة الغليان داخل غرفة خلع الملابس لنادي العاصمة الفرنسية بعد تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» النادي بالإقصاء من بطولة دوري أبطال أوروبا بدءا من 2018 إذا لم يلتزم بقواعد «اللعب المالي النظيف»، بالإضافة إلى فرض عقوبات مالية عليه.

ولم يكن اليويفا ينوي التدخل في هذه الأزمة بشكل كبير حتى قامت أندية بايرن ميونخ ويوفنتوس وريال مدريد بالضغط عليه من أجل اتخاذ موقف جاد في هذا الصدد.

ودفع هذا التدخل الصارم إلى خلق حالة من القلق والترقب داخل باريس سان جرمان، مما دفع مالكه ناصر الخليفي إلى التواصل مع ممثلي ثمانية لاعبين في الفريق من أجل عرضهم للبيع، الأمر الذي لم يلق استحسان لاعبي الفريق.

وبدأ مدير التسويق في النادي الفرنسي، جان كلود بلان، في التحرك بشكل حثيث في هذا الملف وقام في وقت قياسي بعرض لاعبين بارزين في الفريق للبيع مثل أنخيل دي ماريا وخافيير باستوري وبليز ماتويدي ولوكاس مورا وجوليان دراكسلر وحاتم بن عرفة وسيرجي أورير وتياجو سيلفا.