أعرب الايطالي انطونيو كونتي مدرب تشلسي بطل انجلترا لكرة القدم عن حنينه الى بلاده وسعيه الى العودة إليها قريبا.

وقال كونتي الى راديو «انشيو سبورت» الإيطالي «أجل، أفتقد ايطاليا، أعتقد أنه ليس هناك شك بأنني سأعود الى بلدي بعد فترة ليست طويلة».

وتابع «ايطاليا بلدي، وبمجرد حصولي على بعض الخبرات الجيدة، وخبرات مهمة في الحياة، سأعود. لا أعرف متى ولكن هذا هو هدفي».

وقاد كونتي (48 عاما) الذي ينحدر من ليتشي نادي تشلسي الى لقب الدوري الانجليزي الممتاز في موسمه الأول معه.

واضاف المدرب الإيطالي «بالنسبة لي، كان عامي الأول خارج ايطاليا، وكان من الرائع الفوز باللقب من المحاولة الأولى، ما خلق شعورا خاصا مع المشجعين».

لكن رغم كونه غير متأكد مما سيحمله له المستقبل، فإن مدرب يوفنتوس ومنتخب ايطاليا السابق استبعد العمل في الصين.

وقال في هذا الصدد «في الصين، بالتأكيد لا، انا أحن الى ايطاليا، وسأعود اليها لكن في المستقبل ربما لا اكون مدربا، وربما أعمل مديرا في كرة القدم، لا اعرف».

ويعتبر كونتي أنه سيكون صعبا على تشلسي الاحتفاظ بلقبه.