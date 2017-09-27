أعلن فريق «باناسونيك جاكوار» عن انضمام نيلسون بيكيه الابن، بطل الدورة الأولى لبطولة «فورمولا إي» التي ينظمها «الاتحاد الدولي للسيارات»، وذلك خلال عرض حصري ومباشر احتضنه مقر «جاكوار» للتصميم في المملكة المتحدة.

وسينضم بيكيه خلال الشهر الجاري إلى سائقي الفريق ميتش إيفانز وهوبين تونغ للمشاركة في ثاني مواسم الفريق في بطولة «فورمولا إي». وسيساهم حضوره ضمن تشكيلة السائقين الجديدة في تعزيز المكانة القوية للفريق قبل بدء الموسم الرابع وانطلاق جولات الاختبار الرسمي في مدينة فالنسيا الشهر المقبل.

وبهذه المناسبة، قال نيلسون بيكيه الابن: «يشرفني الانضمام إلى فريق «باناسونيك جاكوار»، ولاسيما أن «جاكوار» تحظى بتاريخ عريق في رياضة السيارات ما يجعلني في قمة الحماس لأكون جزءا من فريقها.

كما أن التزامها برياضة السيارات الكهربائية يشكل مصدر إلهام رئيسي، لذا أتطلع بفارغ الصبر للعمل معهم».

وجاء هذا الإعلان ضمن فعالية «ريتشارج» الحية التي تنظمها «جاكوار»، وبالتزامن مع رفع الستار عن سيارة السباق الجديدة جاكوار I-TYPE 2 المخصصة للفريق بمشاركة كل من السائق الاحتياطي الرسمي هوبين تونغ، الفائز بسباق لومان من الفئة الثانية LMP2، وأماندا ستريتون وجورج لامب.

ومن خلال تصميمها الخارجي الديناميكي الجديد والعديد من التحسينات التقنية، ترتقي جاكوار I-TYPE 2 الجديدة بالخطة التطويرية لفريق «باناسونيك جاكوار» إلى مرحلة جديدة تحت شعار «سباق الابتكار» #RaceToInnovate.

وبمعرض تعليقه، قال جيمس باركلي، مدير فريق «باناسونيك جاكوار»: «يسعدنا للغاية انضمام بيكيه إلى الفريق في الموسم الرابع.

وخلال الموسم الماضي، شارك إيفانز كواحد من السائقين المتميزين الجدد في الفريق، حيث قدم أداء لافتا في جولات التأهل والسباقات.

ونسعى من خلال تشكيلة السائقين الجديدة لدينا إلى ترسيخ إمكاناتنا والمنافسة بشكل منتظم لحصد النقاط.

وقد اكتسبنا خبرات واسعة من مشاركتنا في الموسم الثالث، وعملنا بجد خارج أوقات الموسم على تصميم وتطوير سيارة جاكوار I-TYPE 2 الجديدة».