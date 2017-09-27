استعاد ارسنال نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه وست بروميتش البيون 2-0 اول من امس على ملعب «الامارات» في لندن في ختام المرحلة السادسة من الدوري الانجليزي لكرة القدم، وهو الفوز الثالث لارسنال هذا الموسم وجاء عقب تعادله السلبي مع جاره اللندني تشلسي حامل اللقب الاحد الماضي.

ورفع ارسنال رصيده الى 10 نقاط وارتقى الى المركز السابع بفارق 6 نقاط خلف المتصدرين مان سيتي ومان يونايتد، بينما تجمد رصيد وست بروميتش البيون عند 8 نقاط وتراجع الى المركز الثاني عشر.

وعلى ملعب «الإمارات»، منح الفرنسي الكسندر لاكازيت التقدم لارسنال (20).

وبات لاكازيت اول لاعب من الفريق اللندني يهز الشباك في اول 3 مباريات له مع المدفعجية منذ براين ماروود في سبتمبر 1988.

وأضاف لاكازيت الهدف الثاني (67 ركلة جزاء) مسجلا الهدف الـ 100 لأرسنال من ركلة جزاء لأرسنال في الدوري الانجليزي الممتاز، ووحدهما ليفربول (112) وتشلسي (107) سجلا عددا أكبر من ركلات الجزاء في الدوري.

إسبانيا

واصل ريال بيتيس انتفاضته بفوزه الكبير على ضيفه ليفانتي 4-0 في ختام المرحلة السادسة من الدوري الاسباني.

ريال بيتيس رفع رصيده الى 12 نقطة وصعد الى المركز الخامس. بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 9 نقاط في المركز التاسع.