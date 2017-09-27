يشهد اليوم الثاني من الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا العديد من المواجهات الساخنة من بينها تلك التي ستجمع بين أتلتيكو مدريد الإسباني وتشلسي الإنجليزي.

ويسعى «الروخيبلانكوس» في أول مباراة أوروبية على ملعبه الجديد «واندا متروبوليتانو» لتحقيق انتصاره الأول بالتشامبيونز ليغ هذا الموسم عقب التعادل السلبي أمام روما في انطلاقة المسابقة.

وفي هذه المباراة التي تقام اليوم يتجدد اللقاء بين البلوز والأتلتي، الذي أقصى الفريق الإنجليزي منذ 4 سنوات في نصف نهائي البطولة القارية بعد أن توصل النادي الإسباني مؤخرا لاتفاق مبدئي لاستعادة دييغو كوستا مهاجم الأزرق اللندني خلال المواسم الأخيرة.

وتستكمل مواجهات المجموعة الثالثة باستضافة كارباغ الأذري لروما الإيطالي الذي سيحاول بدوره تحقيق الانتصار وعدم إهدار نقاط جديدة.

وستشهد هذه الجولة أيضا مواجهة نارية مرتقبة بين باريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني على ملعب حديقة الأمراء، بعد أن تعثر الفريقان هذا الأسبوع في مسابقتي الدوري المحلي لكل منهما.

وسقط نادي عاصمة النور في فخ التعادل السلبي أمام مونبلييه في غياب نجمه البرازيلي نيمار بسبب الإصابة، وكذلك الفريق البافاري أمام فولفسبورغ (2-2).

ورغم التعثر على المستوى المحلي، حقق الفريقان بداية جيدة في انطلاقة دوري الأبطال، حيث اكتسح «أثرياء باريس» مضيفهم سيلتك الأسكتلندي بخماسية نظيفة، بينما فاز العملاق بايرن بثلاثية بيضاء على ضيفه أندرلخت البلجيكي الذي يستضيف سيلتك في لقاء الجريحين ضمن المجموعة ذاتها.

وسيفتقد البافاري في المواجهة المنتظرة مانويل نوير حارس مرماه، وخوان بيرنات حيث سيعود الأول في يناير المقبل، فيما يعود الثاني الشهر المقبل، فيما يغيب عن بي أس جي الارجنتيني باستوري بسبب الإصابة.

من جانبه، يحل برشلونة الإسباني ضيفا على سبورتنغ لشبونة البرتغالي، بعد أن استهل كل منهما مشواره بـ «التشامبيونز» بفوز على يوفنتوس الإيطالي (3-0) وأوليمبياكوس اليوناني (3-2) على الترتيب.

وسيلتقي هذان الأخيران في تورينو اليوم، حيث سيسعى كل منهما لتعديل المسار بعد هذه البداية المتعثرة وتحقيق أول انتصار أوروبي لهما هذا الموسم.

وفي مواجهة البارسا وسبورتينغ يهدد تألق نجم البلوغرانا الأرجنتيني ليونيل ميسي طموحات النادي البرتغالي الذي لم يذق طعم الهزيمة خلال آخر 3 مباريات أوروبية (أول اثنتين في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات والثالثة أمام أولمبياكوس).

أما بطــل الــدوري الأوروبي مان يونايتد الذي فاز في الجولة الأولى على بازل السويسري (3-0)، فيواصل مشواره في المسابقة القارية الأم بزيارة سسكا موسكو الروسي الذي هــزم بنفيكا البرتغالي بالجولة الماضية بهدفين لهدف ضمن منافسات المجموعة الأولى، بينما يحــل بنفيكا الباحــث عـن أمجـاده الغابرة ضيفا على بازل.