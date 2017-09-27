أعلن لاس بالماس مساء اول من امس ان مدربه مانويل ماركيز استقال من منصبه، وذلك بعد ست مراحل فقط على انطلاق الدوري الاسباني لكرة القدم.

وجاءت استقالة ماركيز بعد خسارة لاس بالماس الاحد امام ليغانيس 0-2 في المرحلة السادسة، فتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر، بفارق الأهداف عن اول مراكز الهبوط الذي يشغله ايبار، ونقطة عن جيرونا السابع عشر، ونقطتين عن ديبورتيفو لا كورونيا الاخير.

وكان ماركيز (49 عاما) تولى المهمة في يوليو الماضي خلفا لكيكي سيتيان.

وسيشرف على الفريق الدوليان السابقان خوان كارلوس فاليرون وفرانسيسكو اورتيز مؤقتا حتى تعيين مدرب جديد.