حطم لاعب وسط وست بروميتش البيون غاريث باري رقم الويلزي راين غيغز نجم مان يونايتد السابق في عدد المباريات ضمن الدوري الممتاز.

وبدأ باري مباراة وست بروميتش البيون مع مضيفه ارسنال اساسيا امس في ختام المرحلة السادسة من الدوري الممتاز، وهي مباراته الـ633 في الدوري الممتاز.

وكان باري (36 عاما) عادل رقم غيغز في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع وست هام يونايتد الاسبوع الماضي.

يذكر ان غيغز خاض 40 مباراة في البطولة الانجليزية (الدرجة الاولى) قبل اطلاق تسمية الدوري الممتاز عليها عام 1992، ما يرفع العدد الاجمالي لمبارياته الى 672.

بدأ باري مسيرته في صفوف استون فيلا في السابعة عشرة من العمر، وشارك حينها احتياطيا ضد شيفيلد ونزداي (3-1) في 2 مايو 1998.

وفي حين ان الفرنسي ارسين فينغر مدرب ارسنال سعى مرتين الى التعاقد معه، فان باري انتقل الى مان سيتي وتوج معه بلقب الدوري الممتاز عام 2012، ولعب ايضا مع ايفرتون قبل الالتحاق بوست بروميتش البيون في صفقة انتقال حر هذا الصيف.

ويخوض باري موسمه الحادي والعشرين كلاعب محترف، وخاض ايضا 53 مباراة مع منتخب انجلترا، واكد هذا الاسبوع انه يمكنه مواصلة اللاعب حتى سن الاربعين.