فتح الاتحاد الصيني لكرة القدم تحقيقا يتعلق بدربي تيانجين بعد ان حقق فريق تيانجين تيدا المهدد بالهبوط فوزا كبيرا على تيانجين كوانجيان الرابع باشراف المدرب الايطالي فابيو كانافارو 4-1 في الدوري السوبر.

عزز الفوز فرصة تيانجين تيدا في تجنب الهبوط من الدوري الصيني السوبر وذلك قبل خمس مراحل من النهاية.

وهو الفوز الاول لتيدا منذ نحو اربعة اشهر، فرفع رصيده الى 19 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الاهداف عن يانبيان فود قبل الاخير، وبفارق نقطتين عن ليانونينغ وهوين الاخير.

وجاء في بيان للاتحاد الصيني على موقع ويبو المحلي المشابه لموقع تويتر: «ان الاتحاد الصيني بدأ تحقيقا حول المباراة».